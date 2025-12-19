Osasuna vs. Alavés
Chacho Coudet: "Ganar ante el Alavés sería buenísimo, nos hemos preparado para ello"

Chacho Coudet en la rueda de prensa previa al derbi Osasuna vs. Alavés
Chacho Coudet Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Chacho Coudet: "Alavesen aurka irabaztea oso ona litzateke, horretarako prestatu gara"
El Deportivo Alavés no estará solo en Pamplona ya que más de 500 seguidores acompañarán al plantel del Chacho Coudet, que llega a este duelo con un chute de moral tras pasar a la siguiente fase de la Copa del Rey con un buen triunfo ante el Sevilla.
Sin embargo, el peaje de los albiazules ha sido importante ya que se retiraron lesionados Jonny Otto y Lucas Boyé, que no podrán estar ante los navarros. Esto obligará al técnico argentino a modificar su once.

Rueda de prensa de Eduardo Coudet Alaves-Sevilla dieciseisavos de Copa del Rey
Coudet lamenta las lesiones de Jonny Otto y Lucas Boyé: "El partido ante el Sevilla nos ha salido bastante caro"

El entrenador albiazul considera que el equipo ha realizado "un buen juego" y han sido "merecedores de la victoria".  Además, ha lamentado no haber podido cerrar el partido con un segundo gol: "siempre terminamos con esa última jugada sufriendo un poco". El técnico ha comentado que lo de Jonny parece una sobrecarga, pero la lesión de Lucas Boyé "seguramente será algo más complejo".
Coudet: "El Sevilla es un buen equipo, un equipo muy físico; va a ser un partido duro"

"Tenemos que seguir creciendo como grupo", ha afirmado el técnico albiazul en la rueda de prensa previa al choque copero ante el Sevilla en Mendizorrotza. "Tenemos más y mejores sensaciones, más felicitacines, que puntos", ha agregado Coudet sobre la trayectoria del equipo babazorro. "El otro día nos toca perder, pero la verdad es que hicimos un partidazo",  ha recordado.
