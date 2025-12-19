Chacho Coudet: "Ganar ante el Alavés sería buenísimo, nos hemos preparado para ello"

El Deportivo Alavés no estará solo en Pamplona ya que más de 500 seguidores acompañarán al plantel del Chacho Coudet, que llega a este duelo con un chute de moral tras pasar a la siguiente fase de la Copa del Rey con un buen triunfo ante el Sevilla.

Sin embargo, el peaje de los albiazules ha sido importante ya que se retiraron lesionados Jonny Otto y Lucas Boyé, que no podrán estar ante los navarros. Esto obligará al técnico argentino a modificar su once.