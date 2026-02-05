Cuartos de final
Copa del Rey: Resumen del Alavés-Real Sociedad

Alaves-Reala laburpena
18:00 - 20:00
Eliminatoria Real Sociedad-Alavés
Euskaraz irakurri: Errege Kopa: Alaves-Reala partidaren laburpena
author image

EITB

Última actualización

La Real Sociedad se impuso 2-3 al Alavés en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey, tras remontar el resultado en la segunda parte.

La Real Sociedad remontó la eliminatoria ante el Alavés en la segunda parte, y se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey (2-3)
Copa del Rey Real Sociedad Alavés Otras competiciones de fútbol

