Copa del Rey: Resumen del Alavés-Real Sociedad

En partido vibrante, Abde ha adelantado al Alavés, Oyarzabal ha empatado a uno, Toni Martínez ha hecho de penalti el 2-1, Remiro ha parado un penalti al propio Toni Martínez, Guedes ha marcado el 2-2, y Óskarsson ha logrado el tercer gol de la Real.