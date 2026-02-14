Sevilla vs. Alavés (1-1)
Tremendo enfrentamiento entre Almeyda y el árbitro en el Sevilla-Alavés

SEVILLA, 14/02/2026.- El árbitro Galech Apezteguía expulsa al entrenador del Sevilla Matías Almeyda (3d), durante el partido de la jornada 24 de LaLiga que Sevilla FC y Deportivo Alavés disputan hoy sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/José Manuel Vidal
Almeyda y el árbitro. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Almeyda eta epailearen arteko liskar izugarria Sevilla-Alaves partidan
El colegiado navarro Iosu Galech Apezteguía ha expulsado al técnico del Sevilla por protestar de forma reiterada. El entrenador ha ignorado la orden de abandonar el terreno de juego, obligando al árbitro a detener el partido durante cuatro minutos mientras Almeyda seguía encarado con él y era retenido por el cuerpo técnico sevillista.

