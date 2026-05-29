El entrenador navarro Iñigo Pérez ha comunicado este viernes en rueda de prensa que deja el banquillo del Rayo Vallecano tras más de dos temporadas al frente del equipo madrileño, en las que ha conseguido la permanencia, una clasificación europea y llevar al club a la primera final continental de su historia.

El técnico de 38 años pone fin así a una etapa iniciada el 14 de febrero de 2024, cuando llegó como sustituto de Francisco Rodríguez. En aquel momento, el conjunto vallecano atravesaba una profunda crisis de resultados, con una sola victoria en sus últimos 14 partidos. Pese a las dificultades, Pérez consiguió mantener al equipo en Primera División con cinco puntos de ventaja sobre el descenso.

Sus dos campañas completas posteriores estuvieron marcadas por el éxito. En la temporada 2024-2025 logró no solo la permanencia, sino también clasificar al Rayo Vallecano para disputar la Conference League, convirtiéndose en la primera clasificación europea vía Liga del club desde la temporada 2000-2001. Ese logro le valió además la renovación por una campaña más.

En la temporada recién finalizada volvió a asegurar la salvación con holgura y mantuvo al equipo con opciones europeas hasta la última jornada. Además, condujo al conjunto franjirrojo hasta la primera final continental de su historia, la de la Conference League, aunque cayó derrotado el pasado miércoles por 1-0 frente al Crystal Palace inglés.

En total, Iñigo Pérez ha dirigido 112 partidos al frente del Rayo Vallecano, logrando tres permanencias, una clasificación para la Conference League y un subcampeonato europeo. Además, con los 52 puntos logrados la pasada campaña, se quedó a solo uno de igualar el mejor registro histórico del club en Primera División.

Ahora, tras anunciar su salida, se espera que el técnico navarro comunique en los próximos días cuál será su nuevo destino para la próxima temporada.