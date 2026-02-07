El partido entre el Rayo Vallecano y el Oviedo, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, ha sido suspendido debido a que "en el momento actual, el terreno de juego (del estadio de Vallecas) no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", ha informado LaLiga en un comunicado.



LaLiga destaca que el Rayo Vallecano ha realizado "importantes esfuerzos durante esta misma semana, acometiendo el cambio completo del césped del terreno de juego, con el objetivo de que el partido pudiera disputarse con normalidad".



"Sin embargo, las condiciones climatológicas adversas durante la ejecución de estos trabajos, así como las previsiones meteorológicas para las próximas horas, con continuidad de lluvias, han impedido que el césped alcance el estado óptimo necesario", detalla.

Esta decisión de LaLiga de suspender el partido supone un nuevo capítulo con el estado del césped como protagonista. En las últimas semanas el técnico del Rayo, Iñigo Pérez, así como varios jugadores mostraron su disconformidad con el estado del terreno de juego declarando que "no es apto para un club de Primera" o calificándolo de "vergüenza".

De conformidad con la normativa vigente, LaLiga informa que se establecerá un plazo para la presentación de propuestas de nueva fecha para la celebración del encuentro.

Aplazado el Sevilla-Girona por el 'aviso naranja' por lluvia y fuertes vientos

El partido Sevilla-Girona, de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports y que estaba fijado para este sábado (18.30 horas/17.30 GMT) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, también ha sido aplazado por el "aviso naranja" decretado en la provincia sevillana y otras andaluzas por fuertes lluvias y vientos a causa de la borrasca Marta.

El encuentro se jugará finalmente este domingo a las 16.15 horas.

