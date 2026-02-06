Manex Lozano se rompe el ligamento cruzado en un entrenamiento con el Racing
El jugador, cedido por el Athletic Club al Racing de Santander, será intervenido quirúrgicamente y dice adiós prácticamente a la temporada 2025/26.
El delantero Manex Lozano, cedido por el Athletic Club al Racing de Santander, ha sufrido una lesión de gravedad este viernes por la mañana durante el entrenamiento en los Campos de Sport de El Sardinero.
Según el parte médico facilitado por el club cántabro, Lozano se retiró de la sesión tras notar un fuerte dolor en su rodilla derecha tras un mal apoyo, lo que ha levantado las alarmas y, tras las primeras pruebas, parece tratarse de una rotura del ligamento cruzado anterior.
El jugador, que se marchó cojeando y visiblemente afectado, será intervenido quirúrgicamente y dice adiós prácticamente a la temporada 2025/26.
Te puede interesar
Nico Serrano: "Tenemos la moral para afrontar la semifinal"
El jugador del Athletic Club ha hablado sobre la eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey, que les ha tocado disputar contra la Real Sociedad.
Matarazzo: "Es muy especial tener un derbi contra el Athletic en semifinales"
Declaraciones de Pellegrino Matarazzo sobre el derbi que les enfrentará al Athletic en las semifinales de la Copa del Rey.
El sorteo de semifinales de la Copa del Rey, en directo, en kirolakeitb.eus, a partir de las 13:00 horas
Además del Athletic Club y la Real Sociedad, entran en este sorteo el Barcelona y el Atlético de Madrid.
La Real recibe un jarro de agua fría en la prórroga y se queda a las puertas de semifinales (0-1)
Las pupilas de Arturo Ruiz han gozado de la oportunidad más clara del partido en los últimos minutos del choque, pero el penalti lanzado por Pardo lo ha detenido la portera del Badalona, María López. En la segunda parte de la prórroga, Pinillos ha metido el tanto que ha decantado la eliminatoria.
Ville Koski: “Soy un defensa versátil, con agresividad, y puedo trabajar muy duro por el Alavés”
El central finlandés ha llegado al equipo vasco en este mercado de fichajes, como cedido, desde el NK Istra; ha sido presentado este jueves.
Copa del Rey: resumen del partido Valencia-Athletic Club
El Athletic ganó 1-2 al Valencia en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey.
Copa del Rey: resumen del Alavés-Real Sociedad
La Real Sociedad se impuso 2-3 al Alavés en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey, tras remontar el resultado en la segunda parte.
Nahuel Tenaglia: “Mucha tristeza, porque lo teníamos ahí”
El jugador del Alavés, tras el partido de Copa del Rey en el que el equipo vitoriano ha quedado eliminado, ante la Real Sociedad (2-3), ha señalado la importancia que ha tenido en el encuentro el penalti que, con 2-1, Álex Remiro le ha parado a Toni Martínez.
Iñaki Williams: "Estoy contento por Nico porque me ha dicho que está viendo la luz en su lesión"
Iñaki Williams ha dado el pase a semifinales de la Copa del Rey al Athletic este miércoles en Mestalla con un gol en el minuto 96 después de una primera parte en la que el nigeriano Sadiq Umar empató su autogol y una segunda en la que Stole Dimitrievski paró un penalti a Mikel Jauregizar en el 75.