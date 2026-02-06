Manex Lozano se rompe el ligamento cruzado en un entrenamiento con el Racing

El delantero Manex Lozano, cedido por el Athletic Club al Racing de Santander, ha sufrido una lesión de gravedad este viernes por la mañana durante el entrenamiento en los Campos de Sport de El Sardinero.

Según el parte médico facilitado por el club cántabro, Lozano se retiró de la sesión tras notar un fuerte dolor en su rodilla derecha tras un mal apoyo, lo que ha levantado las alarmas y, tras las primeras pruebas, parece tratarse de una rotura del ligamento cruzado anterior.

El jugador, que se marchó cojeando y visiblemente afectado, será intervenido quirúrgicamente y dice adiós prácticamente a la temporada 2025/26.