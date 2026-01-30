PADEL

Exjugadores de Athletic y Real calientan motores en un derbi de pádel

18:00 - 20:00
Exjugadores del Athletic y la Real.
Euskaraz irakurri: Padel derbi baterako elkartu dira Athleticeko eta Realeko jokalari ohiak
author image

EITB

Última actualización

A las puertas del derbi futbolístico que bilbaínos y donostiarras disputarán este domingo, exjugadores de ambos equipos han jugado otro derbi, pero en otro deporte, el padel en una iniciativa impulsada por la Fundación Athletic Club. Sara Gandara ha estado en Durango para preguntarles sobre el partido del domingo en San Mamés.

Fútbol Real Sociedad Athletic Club

