COPA DEL REY
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Resumen de la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y Baskonia

Baskonia
18:00 - 20:00
Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Real Madrilen eta Baskoniaren arteko Errege Kopako finalaren laburpena
author image

EITB

Última actualización

Kosner Baskonia ha ganado (89-100) este domingo al Real Madrid y se ha proclamado campeón de la Copa del Rey 2026 celebrada en el Roig Arena de Valencia. 

Baloncesto Saski Baskonia Copa del Rey

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X