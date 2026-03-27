El Kosner Baskonia confirma su mejoría ante el Hapoel Tel Aviv (118-109)

El Kosner Baskonia ha confirmado su mejoría comandado por un excelso Trent Forrest, que ha liderado a su equipo en el último cuarto ante el Hapoel Tel Aviv y lo ha llevado a la victoria por 118-109 tras una racha de ocho derrotas consecutivas.

El duelo ha comenzado con mucho ritmo anotador con protagonismo para Elijah Bryant, que ha anotado 19 puntos en un primer acto en el que el triple ha permitido a los locales seguir de cerca a su rival.

Cuatro puntos de Rodions Kurucs han amortiguado la superioridad ofensiva de un Hapoel muy suelto, que se ha ido por delante, 28-31.

Un 8-2 en el arranque del segundo asalto a favor de los locales les ha dado la iniciativa en el marcador y ha motivado a los de Paolo Galbiati. Las defensas brillaban por su ausencia y todo apuntaba a que el que menos fallara iba a imponerse.

Tim Luwawu-Cabarrot y Trent Forrest han aparecido para sostener a los azulgranas, que han sufrido en el uno contra uno, pero lograban irse por delante al descanso con un triple de Markquis Nowell, 67-64.

La velocidad del Baskonia ha igualado las fuerzas y varias buenas defensas consecutivas han abierto una pequeña brecha para los locales, 87-78.

Los de Galbiati se han atascado en ataque, pero los israelíes han errado desde el tiro libre. Un triple de Kobi Simmons sobre la bocina del tercer cuarto ha echado más piedras sobre la mochila visitante a diez minutos del final, 92-81.

Los de Dimitris Itoudis han encadenado varios triples para apretar el marcador, pero Trent Forrest y Mamadi Diakité desde el poste bajo han mantenido al rival para imponerse por 118-109.