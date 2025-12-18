El Kosner Baskonia viaja a Barcelona para jugar la 17ª jornada de la Euroliga
El Kosner Baskonia viaja a Barcelona para disputar la 17ª jornada de la Euroliga este viernes a las 20:30. El conjunto de Paolo Galbiati se medirá ante un Barça que ha ganado diez de los once partidos que ha disputado desde la destitución de su anterior técnico, Joan Peñarroya. Por su parte el equipo vasco buscará conseguir su primera victoria como visitante en la Euroliga, siendo estos, junto al colista LDLC Asvel Villeburne los únicos equipos que no han ganado ningún partido lejos de su estadio.
Aún así, el equipo dirigido por Paolo Galbiati llega con confianza tras la victoria ante el Mónaco en el Buesa Arena. Y para lograr la victoria el Baskonia cuenta con el segundo máximo anotador de la Euroliga, el alero Timothe Luwawu-Cabarrot (19,7 puntos). El duelo ofensivo entre el jugador francés y Clyburn será uno de los focos de interés del encuentro.
Pese a la buena dinámica del equipo y ocupar el tercer puesto de la clasificación el Barça ve difícil conseguir la victoria ante el Baskonia. Esto debido a las bajas confirmadas de Juan Nuñez y Sengelia, además Nico Laprovittola y Vesely son duda para el viernes.
Por su parte el Kosner Baskonia no podrá contar con el ala-pivot Tadas Sedekerskis que sigue apartado de la convocatoria debido a su lesión en el tobillo derecho.
